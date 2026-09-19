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    Almaniya və Oman Hörmüz və Bab-əl-Məndəb boğazlarındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 15:48
    Almaniya və Oman Hörmüz və Bab-əl-Məndəb boğazlarındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful omanlı həmkarı Bədr əl-Busaidi ilə telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vadeful "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mənim həmkarım, Omanın xarici işlər naziri Bədr əl-Busaidi və mən Hörmüz boğazında və Bab-əl-Məndəb boğazı yaxınlığında vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə gələcək addımları müzakirə etdik. Azad və təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin edilməsi dünya ticarəti və regional sabitlik üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - o bildirib.

    O, həmçinin yaranmış vəziyyətin nizamlanmasında Omanın fəal rolunu qeyd edib.

    Hörmüz boğazı Bab əl-Məndəb boğazı Yohan Vadeful Bədr Əl-Busaidi Almaniya Oman
    Германия и Оман обсудили ситуацию в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

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