Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Арагчи не будет встречаться с делегацией США в Пакистане - ОБНОВЛЕНО

    Арагчи не будет встречаться с делегацией США в Пакистане - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе визита в Пакистан не будет проводить встречу с американской делегацией, пройдут лишь двусторонние переговоры с представителями Исламабада.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

    В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Арагчи передаст Пакистану свои предложения по возможным переговорам с Соединенными Штатами.

    Пакистанская сторона, в свою очередь, должна передать предложения Вашингтону.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи может прибыть в Исламабад в пятницу вечером вместе с небольшой делегацией для участия во втором раунде переговоров с США.

    Как передает Report, об этом сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

    Согласно информаци, в пакистанской столице уже находятся американские специалисты по логистике и вопросам безопасности, которые отвечают за подготовку к возможному прибытию американской делегации.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. Также Тегеран ограничил движение через Ормузский пролив, фактически остановив большую часть экспорта углеводородов и других товаров.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.

