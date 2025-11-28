Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Также сообщается о поражении места хранения дронов в городе оккупированном крымском городе Саки.

Ранее ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в ночь на 11 ноября.

НПЗ с марта 2013 года входит в состав российской компании "Роснефть". Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензин, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др.