    Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 14:39
    Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

    Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в России.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

    Также сообщается о поражении места хранения дронов в городе оккупированном крымском городе Саки.

    Ранее ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в ночь на 11 ноября.

    НПЗ с марта 2013 года входит в состав российской компании "Роснефть". Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензин, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др.

    Лента новостей