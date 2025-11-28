Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 14:39
Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в России.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
Также сообщается о поражении места хранения дронов в городе оккупированном крымском городе Саки.
Ранее ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в ночь на 11 ноября.
НПЗ с марта 2013 года входит в состав российской компании "Роснефть". Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензин, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др.
Последние новости
14:56
Обыск в доме Андрея Ермака завершился без уведомления о подозрениях - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
14:47
Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%Финансы
14:47
Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млнЭнергетика
14:39
Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в СаратовеДругие страны
14:38
Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделеДругие страны
14:29
Фото
MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК ЕвлахаИнфраструктура
14:28
Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в судВнутренняя политика
14:24
Фото
Переселившимся в село Мамедбейли 33 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:07