    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:49
    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna yenidən zərbə endirib

    Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiyanın Saratov neft emalı zavoduna (NEZ) zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatına istinadən məlumat yayıb.

    Eyni zamanda məlumatda qeyd edilib ki, Rusiya işğalı altında olan Krımın Saki şəhərində dronların saxlanma yerinə də zərbə endirilib.

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri daha əvvəl noyabrın 11-nə keçən gecə Saratov neft emalı zavoduna zərbə endirmişdi.

    NEZ 2013-cü ilin martından Rusiyanın "Rosneft" şirkətinin tərkibinə daxildir. Müəssisə 20-dən çox növ neft məhsulu - benzin, mazut, dizel yanacağı və s. istehsal edir.

    Ukrayna Rusiya zərbə
    Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

