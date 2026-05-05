    • 05 мая, 2026
    • 17:28
    Генштаб ВСУ оценил ущерб объектам в Туапсе более чем в $300 млн

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что комплексные удары Сил обороны по порту и нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе Краснодарского края (РФ) нанесли ущерб на сумму более $300 млн.

    Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Генштаба.

    "Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более $300 млн", - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, Силы обороны в апреле и 1 мая четыре раза наносили поражения по порту и НПЗ в городе Туапсе.

    Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Туапсинский НПЗ Краснодарский край Россия Украина
    Ukraynanın Tuapsedəki obyektlərə zərbələri nəticəsində dəyən zərərin məbləği açıqlanıb
    Damage from Ukraine's strikes on Tuapse facilities revealed

