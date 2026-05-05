Генштаб ВСУ оценил ущерб объектам в Туапсе более чем в $300 млн
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 17:28
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что комплексные удары Сил обороны по порту и нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе Краснодарского края (РФ) нанесли ущерб на сумму более $300 млн.
Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Генштаба.
"Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более $300 млн", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Силы обороны в апреле и 1 мая четыре раза наносили поражения по порту и НПЗ в городе Туапсе.
