Ukraynanın Tuapsedəki obyektlərə zərbələri nəticəsində dəyən zərərin məbləği açıqlanıb
Digər ölkələr
- 05 may, 2026
- 17:55
Rusiyanın Krasnodar diyarının Tuapse şəhərindəki liman və neft emalı zavoduna kompleks zərbələrimiz nəticəsində 300 milyon dollardan çox ziyan dəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının teleqram kanalında deyilir.
"Hesablamalara görə, Ukraynanın Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən aprel ayı və 1 may tarixlərində endirdikləri kompleks zərbələr Tuapse liman infrastrukturuna və Tuapse neft emalı zavoduna 300 milyon dollardan çox ziyan vurub", - məlumatda deyilir.
Xəbər verildiyi kimi, Müdafiə Qüvvələri aprel ayı və 1 may tarixlərində Tuapse şəhərindəki liman və NEZ-ə dörd dəfə zərbə endirib.
