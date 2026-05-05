İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ukraynanın Tuapsedəki obyektlərə zərbələri nəticəsində dəyən zərərin məbləği açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 17:55
    Ukraynanın Tuapsedəki obyektlərə zərbələri nəticəsində dəyən zərərin məbləği açıqlanıb

    Rusiyanın Krasnodar diyarının Tuapse şəhərindəki liman və neft emalı zavoduna kompleks zərbələrimiz nəticəsində 300 milyon dollardan çox ziyan dəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının teleqram kanalında deyilir.

    "Hesablamalara görə, Ukraynanın Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən aprel ayı və 1 may tarixlərində endirdikləri kompleks zərbələr Tuapse liman infrastrukturuna və Tuapse neft emalı zavoduna 300 milyon dollardan çox ziyan vurub", - məlumatda deyilir.

    Xəbər verildiyi kimi, Müdafiə Qüvvələri aprel ayı və 1 may tarixlərində Tuapse şəhərindəki liman və NEZ-ə dörd dəfə zərbə endirib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Tuapse
    Генштаб ВСУ оценил ущерб объектам в Туапсе более чем в $300 млн
    Damage from Ukraine's strikes on Tuapse facilities revealed

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti