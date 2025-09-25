Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев приветствовал принятие ГА ООН резолюции "Поддержка Нью-Йоркской декларации о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств".

Как сообщает Report, за резолюцию проголосовали 142 государства-члена.

"Также я одобряю шаги, предпринятые в последнее время по признанию Палестины. В результате которых число государств – членов ООН, признавших Палестину, достигло 157", - сказал он.

Он выразил надежду на скорое прекращение кровопролития в Газе, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи, укрепление перемирия и возобновление переговоров.