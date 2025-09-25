Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    • 25 сентября, 2025
    • 14:06
    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев приветствовал принятие ГА ООН резолюции "Поддержка Нью-Йоркской декларации о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств".

    Как сообщает Report, за резолюцию проголосовали 142 государства-члена.

    "Также я одобряю шаги, предпринятые в последнее время по признанию Палестины. В результате которых число государств – членов ООН, признавших Палестину, достигло 157", - сказал он.

    Он выразил надежду на скорое прекращение кровопролития в Газе, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи, укрепление перемирия и возобновление переговоров.

