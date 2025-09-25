Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 14:06
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев приветствовал принятие ГА ООН резолюции "Поддержка Нью-Йоркской декларации о мирном урегулировании палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств".
Как сообщает Report, за резолюцию проголосовали 142 государства-члена.
"Также я одобряю шаги, предпринятые в последнее время по признанию Палестины. В результате которых число государств – членов ООН, признавших Палестину, достигло 157", - сказал он.
Он выразил надежду на скорое прекращение кровопролития в Газе, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи, укрепление перемирия и возобновление переговоров.
Последние новости
14:13
НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениямиЭнергетика
14:11
Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и НовороссийскеДругие страны
14:08
Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕСВ регионе
14:07
Фото
АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозкиИнфраструктура
14:07
Пашинян начал визит в РоссиюВ регионе
14:06
Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по ПалестинеДругие страны
13:53
Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срокаВ регионе
13:50
Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с РоссиейДругие страны
13:46