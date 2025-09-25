İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 13:48
    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev BMT Baş Assambleyasının sentyabrın 12-də qəbul etdiyi "Fələstin məsələsinin sülh yolu ilə həllinə dair Nyu-York Bəyannaməsinin Təsdiqi və İki Dövlətli Həllin İcrası" qətnaməsini alqışladığını bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, TDT-nin Baş katibi qeyd edib ki, qətnamə qətnamə 142 üzv dövlət tərəfindən dəstəklənib.

    "Həmçinin, Fələstin Dövlətinin tanınmasına dair son dövrdə atılmış addımları təqdir edirəm. Bunun nəticəsində BMT üzv dövlətləri arasında Fələstini tanıyanların sayı 157-yə çatıb", - o bildirib.

    K.Ömüralıyev hesab edir ki, bu addımlar beynəlxalq hüquq və müvafiq BMT qətnamələri ilə uyğun olaraq Fələstin xalqının qanuni hüquqlarını gücləndirir və iki dövlətli həll əsasında ədalətli, davamlı sülhün təmin olunmasına töhfə verir:

    "Ümid edirəm ki, bu təşəbbüs Qəzzadakı faciəli əzabların sona çatmasına, humanitar yardımın maneəsiz çatdırılmasına, atəşkəsin möhkəmlənməsinə və danışıqların bərpasına müsbət təsir göstərəcəkdir".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı BMT Baş Assambleyası Fələstin
    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Son xəbərlər

    14:11

    Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilib

    İnfrastruktur
    14:09
    Foto

    Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    14:02

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    14:02

    Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır

    Energetika
    13:57

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:53

    Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    13:48

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    13:46

    Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcək

    Region
    13:41

    İmişlidə cüdo təlim mərkəzinin açılışı olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti