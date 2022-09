Генсек ООН: В мире каждый четвертый из 10 беженцев - это ребенок

В мире каждый четвертый из 10-ти беженцев и вынужденных переселенцев - это ребенок.

Как передает Report, об этом написал в Twitter генсек ООН Антонио Гуттериш.

"Каждый ребенок имеет право на осуществление своей мечты и полностью раскрыть потенциал. Дети-беженцы заслуживают нашей полной поддержки", - отметил он.