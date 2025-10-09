Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 04:27
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана, всемирная организация поддержит их полное исполнение и нарастит поставки гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой.

    "Я приветствую объявление о соглашении по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе на основе предложения президента США Дональда Трампа. Я высоко оцениваю дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции по достижению столь необходимого прорыва, - отметил он. - ООН будет поддерживать полноценное исполнение соглашения и нарастит устойчивые и принципиально необходимые поставки гуманитарной помощи, а также будет прилагать усилия по восстановлению и реконструкции в Газе".

    Генсек ООН также призвал все стороны использовать мирный план Израиля и ХАМАС, чтобы достичь двухгосударственного решения.

    BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıb

