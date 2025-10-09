Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана, всемирная организация поддержит их полное исполнение и нарастит поставки гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой.

"Я приветствую объявление о соглашении по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе на основе предложения президента США Дональда Трампа. Я высоко оцениваю дипломатические усилия США, Катара, Египта и Турции по достижению столь необходимого прорыва, - отметил он. - ООН будет поддерживать полноценное исполнение соглашения и нарастит устойчивые и принципиально необходимые поставки гуманитарной помощи, а также будет прилагать усилия по восстановлению и реконструкции в Газе".

Генсек ООН также призвал все стороны использовать мирный план Израиля и ХАМАС, чтобы достичь двухгосударственного решения.