İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıb

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 05:13
    BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıb

    "ABŞ prezidenti Donald Trampın təklifi əsasında Qəzzada atəşkəsin təmin edilməsi və girovların azad edilməsinə dair razılaşmanın elan edilməsini alqışlayıram".

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, BMT sülhün tam həyata keçirilməsini dəstəkləyəcək və Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasını artıracaq.

    "Mən ABŞ, Qətər, Misir və Türkiyənin bu çox zəruri irəliləyişin əldə edilməsində diplomatik səylərini yüksək qiymətləndirirəm. BMT sazişin tam icrasını dəstəkləyəcək, davamlı və zəruri humanitar yardımların çatdırılmasını, həmçinin Qəzzada bərpa və yenidənqurma səylərini artıracaq".

    BMT-nin Baş katibi həmçinin bütün tərəfləri iki dövlətli həllə nail olmaq üçün İsrail-HƏMAS sülh planını həyata keçirməyə çağırıb.

    BMT İsrail
    Генсек ООН приветствует достижение мирных договоренностей между Израилем и ХАМАС

    Son xəbərlər

    05:13

    BMT-nin Baş katibi İsrail və HƏMAS arasında sülh razılaşmasını alqışlayıb

    Digər ölkələr
    04:43

    ABŞ lideri və "HƏMAS" Türkiyəyə təşəkkür ediblər

    Region
    04:07

    Netanyahu Qəzza razılaşmasını təsdiqləmək üçün Nazirlər Kabinetinin iclasını çağıracaq

    Digər ölkələr
    03:15

    "HƏMAS" Qəzzada atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:06

    Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:58

    İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıb

    Digər
    02:48

    Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş verib

    Digər
    02:07

    ABŞ səlahiyyətliləri Antifa hərəkatını maliyyələşdirənlərə qarşı tədbir görəcək

    Digər ölkələr
    01:54

    KİV: "HƏMAS" bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti