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    Генсек ООН отправится в Вашингтон на Саммит по борьбе с экстремизмом

    В ходе саммита участники обсудят борьбу с терроризмом

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибудет в Вашингтон, где примет участие в Саммите по борьбе с экстремизмом, сообщает Report со ссылкой на службу новостей ООН. 

    В ходе своего выступления перед участниками саммита Пан Ги Мун намерен призвать государства к тому, чтобы использовать всеообъемлющий подход к борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этой связи он собирается напомнить о важности Глобальной стратегии борьбы с терроризмом.
    Эта стратегия была одобрена в 2006 году Генеральной Ассамблеей ООН. Она нацеливает государства на предотвращение финансирования террористов, лишение их доступа к оружию массового уничтожения, а также на принятие мер, направленных на устранение условий, подпитывающих терроризм. 

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