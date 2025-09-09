ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 18:52
    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля как "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Генсек ООН заявил, что Катар играет очень позитивную роль в попытках добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

    "Все стороны должны работать над достижением постоянного прекращения огня, а не над его разрушением", - заявил Гутерриш.

