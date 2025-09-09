Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 18:52
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля как "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара".
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Генсек ООН заявил, что Катар играет очень позитивную роль в попытках добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
"Все стороны должны работать над достижением постоянного прекращения огня, а не над его разрушением", - заявил Гутерриш.
Последние новости
19:02
Фото
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в АзербайджанеВнешняя политика
18:59
Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евроДругие страны
18:59
В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоилисьФинансы
18:52
Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сферВнешняя политика
18:52
Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в КатареДругие страны
18:50
Фото
В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"Армия
18:42
Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкамДругие страны
18:35
Фото
Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла ЕгиптаВнешняя политика
18:31