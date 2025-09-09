Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля как "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Генсек ООН заявил, что Катар играет очень позитивную роль в попытках добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Все стороны должны работать над достижением постоянного прекращения огня, а не над его разрушением", - заявил Гутерриш.