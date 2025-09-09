İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    BMT Baş katibi İsrailin Qətər ərazisinə hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 19:01
    BMT Baş katibi İsrailin Qətər ərazisinə hücumunu pisləyib

    BMT-nin baş katibi Antoniu Quterriş İsrailin zərbələrini Qətərin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Baş katib bildirib ki, Qətər Qəzzada atəşkəsə nail olunması və HƏMAS tərəfindən saxlanılan bütün girovların azad edilməsi səylərində çox müsbət rol oynayır.

    "Bütün tərəflər daimi atəşkəsə nail olmağa çalışmalıdır, onu pozmağa yox", - A.Quterriş qeyd edib.

    BMT Livan Antoniu Quttereş İsrail
    Генсек ООН осудил удар Израиля по территории Катара

    Son xəbərlər

    20:31

    Arzu Əliyeva sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların "Sea Breeze"də istirahətini təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:22

    Polşa belaruslu diplomatı ölkədən xaric edəcək

    Digər ölkələr
    20:12

    Türkdilli ölkələr "yaşıl maliyyə" platformasını işə salmağı planlaşdırır

    Maliyyə
    20:04
    Video

    İsrailin Dohada HƏMAS-a hücumu nəticəsində 6 yüksək rütbəli ölüb - YENİLƏNİB-5

    Digər ölkələr
    20:02

    Mirziyoyev və Stubb Özbəkistana gözlənilən səfəri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:00
    Foto

    DÇ-2026: Azərbaycan - Ukrayna oyunu başlayıb

    Futbol
    19:55

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla bərabərə qalıb

    Futbol
    19:46

    Macarıstan "Shell" ilə 10 illik qaz tədarükü müqaviləsi imzalayıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    19:35

    AK müdafiə qabiliyyətini artırmaq üzrə 150 milyard avroluq proqramı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti