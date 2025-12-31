İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar
Daxili siyasət
- 31 dekabr, 2025
- 23:53
Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində bildirib.
"Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı beynəlxalq aktorları Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək üçün müxtəlif təkliflər irəli sürürlər", - deyən dövlətimizin başçısı diqqətə çatdırıb ki, bizim xarici siyasətimiz çoxşaxəlidir, bu siyasət bir çox istiqamətlər üzrə uğurla aparılır.
Son xəbərlər
00:00
Video
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
00:00
Prezident: Bütün azərbaycanlılar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıbDaxili siyasət
23:58
Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərikDaxili siyasət
23:56
Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsınXarici siyasət
23:54
Prezident: Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün dünya tərəfindən qəbul edilməsi məsələsi öz həllini tapıbDaxili siyasət
23:53
İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycana dünyada böyük hörmətlə yanaşırlarDaxili siyasət
23:50
Azərbaycan Prezidenti: Bütün dünya bizim Zəfərimizi qəbul edirXarici siyasət
23:49
Dövlət başçısı: Son 5 il ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz gücünü böyük dərəcədə artırıbHərbi
23:47