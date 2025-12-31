Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением
Внутренняя политика
- 01 января, 2026
- 00:03
Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Неслучайно ведущие международные акторы выдвигают различные предложения о сотрудничестве с Азербайджаном", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша внешняя политика многовекторна, она успешно ведется по многим направлениям.
Последние новости
00:30
Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 годаМедиа
00:27
Фото
В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового годаВнутренняя политика
00:07
Президент Азербайджана: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитииВнутренняя политика
00:06
Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государствоВнутренняя политика
00:04
Президент Азербайджана: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши делаВнешняя политика
00:03
Президент: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решениеВнутренняя политика
00:03
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважениемВнутренняя политика
00:02
Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с намиВнутренняя политика
00:00