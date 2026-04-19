Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане
- 19 апреля, 2026
- 03:43
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на миротворческий контингент на юге Ливана, в результате которой погиб французский военнослужащий, еще трое получили ранения.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Согласно заявлению, Гутерриш решительно осудил нападение на военнослужащих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и вновь призвал все стороны соблюдать международное право, а также обеспечивать безопасность персонала и имущества всемирной организации.
В ООН подчеркнули, что нападения на миротворцев являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французский военнослужащий, входивший в состав контингента ВСООНЛ, погиб в результате удара на юге Ливана. По его словам, еще трое военных получили ранения и были эвакуированы. Макрон заявил, что, по имеющимся данным, ответственность за атаку может нести движение "Хезболлах", и призвал власти Ливана принять меры для задержания виновных и обеспечения порядка совместно с миротворческой миссией.
В свою очередь, "Хезболлах" отверг причастность к произошедшему. В заявлении, распространенном через Telegram-канал движения, содержится призыв воздержаться от выводов до завершения расследования, которое проводит ливанская армия.