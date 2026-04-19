İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 19 aprel, 2026
    • 04:44
    BMT-nin Baş katibi Livanda sülhməramlılara hücumu pisləyib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Livanın cənubunda sülhməramlılara hücumu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarrik açıqlama verib.

    Bəyanata görə, Quterreş Livandakı BMT Müvəqqəti Qüvvələrinə (UNIFIL) hücumu qətiyyətlə pisləyib və bütün tərəfləri beynəlxalq hüquqa hörmət etməyə və UNIFIL personalının və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb.

    BMT sülhməramlılara hücumların beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulması olduğunu və müharibə cinayəti hesab edilə biləcəyini vurğulayıb.

    Qeyd olunub ki, Livanın cənubunda baş verən hücum nəticəsində bir fransız əsgəri həlak olub, üç nəfər yaralanıb.

    Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане

