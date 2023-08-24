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Генсек ООН призвал выделить 100 млрд долларов развивающимся странам из-за изменений климата

Генсек ООН призвал выделить 100 млрд долларов развивающимся странам из-за изменений климата Развитые государства должны выполнить обещание по выделению $100 млрд развивающимся странам для решения проблем, вызванных изменениями климата.
Другие страны
24 августа 2023 г. 13:42

Развитые государства должны выполнить обещание по выделению $100 млрд развивающимся странам для решения проблем, вызванных изменениями климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС.

"Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странам выделить $100 млрд на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году", - заявил Гутерриш, выступая на саммите БРИКС.

Гутерриш подчеркнул, что приоритетом является помощь Африке по перечисленным направлениям. "Это вопрос справедливости", - добавил он.

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