Генсек ООН призвал выделить 100 млрд долларов развивающимся странам из-за изменений климата

Развитые государства должны выполнить обещание по выделению $100 млрд развивающимся странам для решения проблем, вызванных изменениями климата.

Развитые государства должны выполнить обещание по выделению $100 млрд развивающимся странам для решения проблем, вызванных изменениями климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС.

"Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странам выделить $100 млрд на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году", - заявил Гутерриш, выступая на саммите БРИКС.

Гутерриш подчеркнул, что приоритетом является помощь Африке по перечисленным направлениям. "Это вопрос справедливости", - добавил он.