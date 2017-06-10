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    Генсек ООН намерен посетить Украину в ближайшее время

    Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что генсек ООН Антониу Гутерреш намерен посетить страну в ближайшее время

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен посетить страну в ближайшее время, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook по результатам встречи с замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука.

    По ее словам, в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям, одним из первых ожидается визит уполномоченного на Украину.

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