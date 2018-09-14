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    Генсек ООН констатировал утрату лидерства США в мире

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш констатировал утрату лидерства США во всем мире. Он отметил вовлеченность Вашингтона в ряд конфликтов в сфере торговли и многих других, передает Report. 

    Гутерриш подчеркнул, что американское общество становится менее доминирующим, пишет журнал "Атлантик". 

    "Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет все больше и неизбежно ставиться под сомнение", — сказал Гутерриш. Генсек ООН считает, что США и всему миру теперь нужно приспосабливаться.

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