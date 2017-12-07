Генсек ООН: Иерусалим должен быть столицей и Израиля, и Палестины

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только в рамках прямых переговоров между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Окончательный статус Иерусалима - это вопрос, который должен быть решен через прямые переговоры между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и с учетом законных чаяний как палестинской, так и израильской сторон", - сказал административный глава всемирной организации.

Он подчеркнул безальтернативность формулы урегулирования конфликта путем создания двух государств, "живущих бок о бок в мире, безопасности" и "с Иерусалимом в качестве столицы и Израиля, и Палестины".

"Плана "Б" нет", - добавил генсек.