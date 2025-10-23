Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 19:36
    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Лондон 24 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Альянса.

    Отмечается, что Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих", которое будет совместно организовано премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

