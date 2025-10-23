Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Лондон 24 октября.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Отмечается, что Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих", которое будет совместно организовано премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.