Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 19:36
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Лондон 24 октября.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Альянса.
Отмечается, что Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих", которое будет совместно организовано премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
