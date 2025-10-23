NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 20:12
NATO-nun Baş katibi Mark Rutte oktyabrın 24-də Londona səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Alyansın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Rutte Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun birgə ev sahibliyi edəcəyi "İstəklilər Koalisiyası"nın iclasına qatılacaq.
