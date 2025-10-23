İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 20:12
    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    NATO-nun Baş katibi Mark Rutte oktyabrın 24-də Londona səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Alyansın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Rutte Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun birgə ev sahibliyi edəcəyi "İstəklilər Koalisiyası"nın iclasına qatılacaq.

    NATO Mark Rütte London "İstəklilər Koalisiyası"
    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию
    NATO Secretary General to attend Coalition of the Willing meeting in UK

    Son xəbərlər

    20:37

    Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıb

    Komanda
    20:29

    Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşib

    Biznes
    20:25

    Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaq

    Region
    20:16

    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Region
    20:12

    NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:10

    Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidir

    Region
    20:05
    Video

    İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıb

    Digər
    20:03

    Zelenski Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşünün pozulmasında əli olduğunu iddia edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti