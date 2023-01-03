Генсек НАТО: Ряд стран альянса хочет ужесточить требования по оборонным расходам

Некоторые страны, входящие в НАТО, хотят ужесточения целевых показателей оборонных расходов.

Ряд союзников по НАТО требуют ужесточения целевых показателей оборонных расходов и сделать их на уровне минимум 2 процента от ВВП.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента [от ВВП на оборонные расходы] минимальным показателем", - сказал он.

Генсек не уточнил, какие государства альянса на текущем этапе настаивают на корректировках.

Как передало DPA со ссылкой на диписточники, речь может идти о восточных союзниках по НАТО - Польше и Литве, а также о Великобритании.

Между тем, Германия и ряд других стран, таких как Канада и Бельгия выступают против этой идеи, они на сегодняшний день они тратят значительно меньше двух процентов ВВП на оборону.