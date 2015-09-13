Генсек НАТО: Россия для нас не друг и не враг

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не представляет угрозу для стран НАТО, так как члены альянса получили надежные гарантии безопасности, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

«Мы не видим никакой непосредственной опасности, касающейся какой-либо из стран НАТО. Альянс предоставляет государствам-членам надежные средства устрашения. Это одна из причин. Именно поэтому НАТО и существует», — сказал он.

Столтенберг отметил, что «роль России очень сложна, чтобы мы пробовали отнести ее к друзьям или противникам». Он подчеркнул, что организация старается «развивать конструктивные отношения с Россией».

По его словам, сейчас меняется поле безопасности в мире и НАТО тоже приспосабливается к этим изменениям. «Инвестируем больше средств в оборону, повышаем боеготовность наших сил и укрепляем восточное крыло альянса», — добавил генеральный секретарь.

«Россия была также стороной переговорного процесса, который привел к соглашению об иранской ядерной программе. Она включена в процесс поиска политического решения конфликта в Сирии», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что страны, стремящиеся разместить у себя военный контингент или вооружения НАТО, «играют с огнем».