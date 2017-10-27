Генсек НАТО планирует посетить Южную Корею

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Южную Корею для обсуждения ситуации с КНДР и вопросов безопасности региона, сообщает Report cо ссылкой на "Ренхап".

Отмечается, что Столтенберг встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД страны Каном Гён Хва.

На встречах будет обсуждаться ситуация с КНДР, нераспространение оружия массового уничтожения, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР.