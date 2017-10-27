 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генсек НАТО планирует посетить Южную Корею

    На встречах будет обсуждаться ситуация с КНДР, нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Южную Корею для обсуждения ситуации с КНДР и вопросов безопасности региона, сообщает Report cо ссылкой на  "Ренхап".

    Отмечается, что Столтенберг встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД страны Каном Гён Хва.

    На встречах будет обсуждаться ситуация с КНДР, нераспространение оружия массового уничтожения, кибербезопасность и борьба с терроризмом.

    Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi