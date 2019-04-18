Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс".

Барр также отметил, что штаб Трампа не причастен к действиям "российских" хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, WikiLeaks.

"Другими словами, нет никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой", - сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что Мюллер расследовал "усилия российского правительства" по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и частично WikiLeaks.

"Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении (этих документов)", - отметил он.