Генпрокурор США: Минюст относится одинаково к Байдену и Трампу в деле о секретных бумагах

Министерство юстиции США не делает различий между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом и не отдает предпочтений ни одному из них при расследовании обстоятельств хранения ими секретных документов.

Министерство юстиции США не делает различий между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом и не отдает предпочтений ни одному из них при расследовании обстоятельств хранения ими секретных документов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил Генеральный прокурор США Меррик Гарланд на встрече с рабочей группой Минюста после того, как члены Республиканской партии обвинили ведомство в пристрастности.

"У министерства есть ряд норм и правил. <...> Они одинаковые для демократов и республиканцев, власть имущих и не обладающих ей, для богатых и бедных", - приводит его слова телеканал NBC. "Задача Минюста - обращаться к фактам и законам в каждом случае и принимать беспристрастные решения, независимо от того, в отношении кого ведется расследование", - добавил Гарланд, назначенный на пост генпрокурора Байденом.

В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне.

Ранее схожая ситуация с обнаружением официальных документов у экс-президента США республиканца Дональда Трампа стала поводом для проведения 8 августа 2022 года обысков в его поместье в Мар-а-Лаго. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не могло, поскольку он, как президент, обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.