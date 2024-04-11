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Генерал армии США: Численность российской армии стремительно растет

Генерал армии США: Численность российской армии стремительно растет Численность российской армии сейчас на 15% больше по сравнению с периодом, когда начались боевые действия в Украине.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 11:41
Генерал армии США: Численность российской армии стремительно растет

Численность российской армии сейчас на 15% больше по сравнению с периодом, когда начались боевые действия в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider, об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи.

"За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 тыс. до 470 тыс. человек", - заявил он, добавив, что увеличение численности связано со снижением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам Каволи, это означает, что в ближайшие годы Россия сможет увеличить количество призывников на 2 млн человек.

"В целом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте", сказал он, отметив, что независимо от исхода войны в Украине, Россия будет более агрессивной по отношению к Западу.

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Версия на английском языке Russia's army now 15% bigger than when it invaded Ukraine, says US general
Версия на азербайджанском языке ABŞ generalı: Rusiya ordusu sürətlə böyüyür, Qərbə qarşı daha aqressiv olacaq

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