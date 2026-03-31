Гебрейесус: При атаках на Тегеран поврежден офис ВОЗ
    31 марта, 2026
    Гебрейесус: При атаках на Тегеран поврежден офис ВОЗ

    Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Тегеране получил повреждения в результате атак на иранскую столицу.

    Как передает Report, об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

    "В течение последних двух ночей в районе офиса ВОЗ в Тегеране наносились удары, в результате которых были выбиты оконные стекла. К счастью, все сотрудники офиса ВОЗ в Иране находятся в безопасности, и никто не пострадал", - следует из публикации.

    Гебрейесус заявил о недопустимости подобных ударов, отметив, что они должны быть предотвращены любой ценой, учитывая, что всем известно местонахождение помещений ВОЗ и других агентств ООН.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

