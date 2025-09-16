Газу покинули более 350 тыс. палестинцев

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Более 350 тыс. жителей покинули город Газа после объявленной Израилем эвакуации перед усилением наземного наступления.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля.

    "По последним оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 350 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа в другие районы сектора", - говорится в материале.

    Отмечается, что темпы оттока палестинских мирных жителей из города Газа, вероятно, возрастут по мере развития наземного наступления Армии обороны Израиля против ХАМАС, целью которого является взятие под контроль города Газа.

    Гражданским лицам было приказано направиться в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.

    По данным палестинских СМИ, ночью военные нанесли интенсивные авиаудары по городу Газа.

    Напомним, что 20 августа израильская армия начала наступление на город Газу. В ходе подготовки к операции по захвату ЦАХАЛ призвал из резерва 60 тыс. военнослужащих и продлила срок службы 20 тыс. резервистов. Операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".

    Qəzzanı 350 mindən çox fələstinli tərk edib
    More than 350,000 Palestinians have evacuated Gaza City so far, IDF says

