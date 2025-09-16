Qəzzanı 350 mindən çox fələstinli tərk edib
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 10:29
İsrailin elan etdiyi təxliyədən sonra Qəzza şəhərini 350 mindən çox sakin tərk edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti İsrail Müdafiə Ordusuna istinadən məlumat yayıb.
"İsrail Ordusunun son qiymətləndirmələrinə görə, 350 mindən çox fələstinli Qəzzadan zolağın digər bölgələrinə təxliyə olunub", - materialda qeyd edilib.
İsrail tərəfindən mülki şəxslərə Qəzzanın cənubunda müəyyən edilmiş humanitar zonaya getmək əmri verilib.
Fələstin KİV-inin məlumatına görə, gecə ərzində hərbi qüvvələr Qəzza şəhərinə intensiv hava zərbələri endirib.
