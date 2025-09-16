İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Qəzzanı 350 mindən çox fələstinli tərk edib

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:29
    Qəzzanı 350 mindən çox fələstinli tərk edib

    İsrailin elan etdiyi təxliyədən sonra Qəzza şəhərini 350 mindən çox sakin tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti İsrail Müdafiə Ordusuna istinadən məlumat yayıb.

    "İsrail Ordusunun son qiymətləndirmələrinə görə, 350 mindən çox fələstinli Qəzzadan zolağın digər bölgələrinə təxliyə olunub", - materialda qeyd edilib.

    İsrail tərəfindən mülki şəxslərə Qəzzanın cənubunda müəyyən edilmiş humanitar zonaya getmək əmri verilib.

    Fələstin KİV-inin məlumatına görə, gecə ərzində hərbi qüvvələr Qəzza şəhərinə intensiv hava zərbələri endirib.

    İsrail Qəzza HƏMAS
    Газу покинули более 350 тыс. палестинцев
    More than 350,000 Palestinians have evacuated Gaza City so far, IDF says

    Son xəbərlər

    11:28

    Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıb

    Elm və təhsil
    11:28

    DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:27

    "Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

    Maliyyə
    11:27

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞU

    Futbol
    11:26

    İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar

    Region
    11:21

    DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcək

    Elm və təhsil
    11:21

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:17

    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    11:15
    Foto
    Video

    Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95 % icra olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti