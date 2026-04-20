Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Galei Tzahal: США и Иран не обсуждают вопрос ракетной программы Тегерана

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 10:58
    Galei Tzahal: США и Иран не обсуждают вопрос ракетной программы Тегерана

    Текущие переговоры между США и Ираном не включают в себя обсуждение иранской ракетной программы.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент новостного радио Galei Tzahal Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дарон Кадош со ссылкой на высокопоставленный источник.

    По его словам, вопрос баллистических ракет "вообще не стоит на повестке".

    Источник отметил, что в Израиле обеспокоены тем, что если вопрос ракетной программы Ирана не будет включен в переговоры, то даже в случае достижения соглашения США не введут ограничений на производство ракет.

    В Израиле также опасаются, что отсутствие ограничений может позволить Ирану после возможной сделки вновь наращивать ракетный потенциал, используя потенциально размороженные финансовые ресурсы.

    "По оценкам военной разведки, при отсутствии ограничений Иран способен в течение нескольких лет значительно увеличить арсенал баллистических ракет - до уровня, который рассматривается как угроза стабильности региона", - отмечает источник.

    При этом он добавил, что в Израиле уже определены пороговые значения, при приближении к которым может быть рассмотрен вариант военного ответа, поскольку существующие системы противоракетной обороны (ПРО) могут не справиться с таким объемом угроз.

    Разведка отмечает, что даже в случае успеха США по ядерной части сделки, отсутствие контроля над ракетной программой оставляет высокий риск нового витка напряженности в регионе в среднесрочной перспективе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ракетная программа Иран
    Galei Tzahal: ABŞ və İran Tehranın raket proqramı məsələsini müzakirə etmir
    Galei Tzahal: US, Iran not discussing Tehran's missile program

    Последние новости

    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    19:51

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей