Galei Tzahal: США и Иран не обсуждают вопрос ракетной программы Тегерана

Текущие переговоры между США и Ираном не включают в себя обсуждение иранской ракетной программы.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент новостного радио Galei Tzahal Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дарон Кадош со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его словам, вопрос баллистических ракет "вообще не стоит на повестке".

Источник отметил, что в Израиле обеспокоены тем, что если вопрос ракетной программы Ирана не будет включен в переговоры, то даже в случае достижения соглашения США не введут ограничений на производство ракет.

В Израиле также опасаются, что отсутствие ограничений может позволить Ирану после возможной сделки вновь наращивать ракетный потенциал, используя потенциально размороженные финансовые ресурсы.

"По оценкам военной разведки, при отсутствии ограничений Иран способен в течение нескольких лет значительно увеличить арсенал баллистических ракет - до уровня, который рассматривается как угроза стабильности региона", - отмечает источник.

При этом он добавил, что в Израиле уже определены пороговые значения, при приближении к которым может быть рассмотрен вариант военного ответа, поскольку существующие системы противоракетной обороны (ПРО) могут не справиться с таким объемом угроз.

Разведка отмечает, что даже в случае успеха США по ядерной части сделки, отсутствие контроля над ракетной программой оставляет высокий риск нового витка напряженности в регионе в среднесрочной перспективе.