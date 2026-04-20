İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Galei Tzahal: ABŞ və İran Tehranın raket proqramı məsələsini müzakirə etmir

    • 20 aprel, 2026
    • 11:05
    ABŞ və İran arasında davam edən danışıqlar İranın raket proqramının müzakirəsini əhatə etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun Galei Tzahal xəbər radiosunun müxbiri Daron Kadoş yüksək vəzifəli mənbəyə istinadən xəbər verir.

    Onun sözlərinə görə, ballistik raketlər məsələsi ümumiyyətlə gündəlikdə deyil.

    Mənbə qeyd edib ki, İsraildə narahatlıq var ki, əgər İranın raket proqramı məsələsi danışıqlara daxil edilməsə, hətta razılaşma əldə edilsə belə, ABŞ raket istehsalına məhdudiyyətlər tətbiq etməyəcək.

    İsraildə həmçinin narahatlıq var ki, məhdudiyyətlərin olmaması mümkün sazişdən sonra İrana potensial olaraq dondurulmuş maliyyə resurslarından istifadə edərək yenidən raket potensialını artırmağa imkan verə bilər.

    "Hərbi kəşfiyyatın qiymətləndirmələrinə görə, məhdudiyyətlər olmadıqda İran bir neçə il ərzində ballistik raketlər arsenalını regionun sabitliyinə təhlükə kimi qiymətləndirilən səviyyəyə qədər əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa qadirdir", - mənbə qeyd edir.

    Bununla yanaşı o əlavə edib ki, İsraildə artıq həddi-büluğ dəyərləri müəyyən edilib və onlara yaxınlaşdıqda hərbi cavab variantı nəzərdən keçirilə bilər, çünki mövcud raket əleyhinə müdafiə sistemləri (RƏM) bu həcmdə təhlükələrin öhdəsindən gələ bilməyə bilər.

    Qeyd edilir ki, ABŞ sazişin nüvə hissəsində uğur qazansa belə, raket proqramı üzərində nəzarətin olmaması orta müddətli perspektivdə regionda yeni gərginlik dalğasının yüksək riskini saxlayır.

    Galei Tzahal: США и Иран не обсуждают вопрос ракетной программы Тегерана
    Galei Tzahal: US, Iran not discussing Tehran's missile program

