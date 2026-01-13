G7 договорилась сократить зависимость от Китая в поставках редкоземельных минералов

Страны Группы семи (G7) договорились сократить зависимость от Китая в сфере поставок редкоземельных минералов.

Как передает Report, об этом по итогам переговоров министров финансов "семерки" сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма, передает агентство Kyodo.

Кроме того, Катаяма изложила своим коллегам позицию Токио в связи с введенным Китаем эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения. Ранее премьер-министр страны Санаэ Такаити назвала это решение неприемлемым. В Министерстве коммерции КНР сообщили, что эмбарго вводится с 6 января на поставки товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи".

Японские СМИ также сообщали, что ряд китайских государственных компаний уведомил своих японских партнеров о намерении не заключать с ними новые контракты на поставки редкоземельных элементов.