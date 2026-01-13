İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    G7 nadir torpaq mineralları üçün Çindən asılılığı azaltmağı razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 08:30
    G7 nadir torpaq mineralları üçün Çindən asılılığı azaltmağı razılaşdırıb

    Yeddilik Qrupu (G7) ölkələri nadir torpaq mineralları üçün Çindən asılılığı azaltmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report"un "Kyodo"ya istinadən məlumatına görə, Yaponiyanın maliyyə naziri Satsuki Katayama bunu G7 maliyyə nazirlərinin danışıqlarından sonra açıqlayıb.

    S.Katayama həmçinin Tokionun Çinin Yaponiyaya ikili təyinatlı malların ixracına qoyduğu embarqo ilə bağlı mövqeyini həmkarlarına açıqlayıb. Daha əvvəl Baş nazir Sanae Takaiçi bu qərarı qəbuledilməz adlandırıb.

    Çinin Ticarət Nazirliyi embarqonun 6 yanvardan etibarən "hərbi məqsədlər və hərbi gücün gücləndirilməsinə töhfə verən digər məqsədlər üçün" ikili təyinatlı malların tədarükünə tətbiq olunacağını açıqlayıb.

    Yaponiya mediası həmçinin Çinin bir neçə dövlət şirkətinin Yaponiyadakı tərəfdaşlarına nadir torpaq mineralları üçün onlarla yeni müqavilələr bağlamamaq niyyətləri barədə məlumat verdiyini bildirib.

    G7 ölkələri nadir torpaq mineralları Çin
    G7 договорилась сократить зависимость от Китая в поставках редкоземельных минералов

    Son xəbərlər

    09:09

    AMB-nin Naxçıvan idarəsində tikinti işləri aparılacaq

    Maliyyə
    09:05

    Göyçayda kamuflyaj olunaraq evdən quldurluq edən şəxsdən narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    09:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2026)

    Maliyyə
    08:50

    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Argentinada güclü dalğalar nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    08:30

    G7 nadir torpaq mineralları üçün Çindən asılılığı azaltmağı razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    08:13
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti