ФРГ поддерживает включение атомного сектора РФ в следующий пакет санкций ЕС

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в 11-й санкционный пакет Евросоюза (ЕС).

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в 11-й санкционный пакет Евросоюза (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью агентству DPA.

"Ядерные технологии - это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером", - заявил он.

Хабек считает, что РФ использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления.

"В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора [России]. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - утверждал германский министр.