О нас

ФРГ поддерживает включение атомного сектора РФ в следующий пакет санкций ЕС

ФРГ поддерживает включение атомного сектора РФ в следующий пакет санкций ЕС Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в 11-й санкционный пакет Евросоюза (ЕС).
Другие страны
15 апреля 2023 г. 10:02
ФРГ поддерживает включение атомного сектора РФ в следующий пакет санкций ЕС

Правительство Германии поддерживает включение российского атомного сектора в 11-й санкционный пакет Евросоюза (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью агентству DPA.

"Ядерные технологии - это весьма чувствительная область, и здесь Россия не может больше считаться надежным партнером", - заявил он.

Хабек считает, что РФ использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления.

"В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора [России]. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - утверждал германский министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Rusiyanın nüvə sektorunun Aİ-nin sanksiyalar paketinə daxil edilməsini istəyir
Версия на английском языке Germany supports inclusion of Russian nuclear sector in next package of EU sanctions

Самое важное

Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22
В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
ФотоВ Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
13 апреля 2023 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi