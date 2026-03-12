Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженности

Мир переживает рост геополитической напряженности, значительную экономическую неопределенность и кризис доверия к многосторонним институтам.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Коста-Рики Франсиско Гамбоа в четверг в Баку, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Коста-Рика твердо привержена миру, превентивной дипломатии и международному праву. "Несмотря на свои размеры, наша страна имеет четкий и последовательный голос. Мы - миролюбивая нация, упразднившая армию более семи десятилетий назад, и остаемся привержены международному праву, правам человека, международному гуманитарному праву и мирному разрешению споров", - отметил вице-президент.

Он также подчеркнул приверженность Коста-Рики устойчивому развитию, отметив, что страна стала первой в мире, принявшей национальный пакт по Целям устойчивого развития в 2016 году, обновленный в 2023 году.

"Пакт объединяет государственный и частный секторы, местные органы власти, гражданское общество, академические круги и международное сотрудничество вокруг общего видения устойчивого развития", - пояснил Гамбоа.

Он также добавил, что Коста-Рика готова к сотрудничеству и совместной работе для противостояния глобальным вызовам с опорой на стратегическое видение, ответственность и демократические принципы.