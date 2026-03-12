İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayır

    • 12 mart, 2026
    • 13:56
    Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayır

    Dünya geosiyasi gərginliyin artımını, əhəmiyyətli iqtisadi qeyri-müəyyənliyi və çoxtərəfli institutlara etimad böhranını yaşayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kosta-Rikanın birinci vitse-prezidenti Fransisko Qamboa Bakıda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Kosta-Rika sülhə, preventiv diplomatiyaya və beynəlxalq hüquqa sadiqdir:

    "Ölkəmizin aydın və ardıcıl səsi var. Biz sülhsevər millətik və beynəlxalq hüquqa, insan hüquqlarına, beynəlxalq humanitar hüquqa və mübahisələrin dinc yolla həllinə sadiq qalırıq".

