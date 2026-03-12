Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayır
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 13:56
Dünya geosiyasi gərginliyin artımını, əhəmiyyətli iqtisadi qeyri-müəyyənliyi və çoxtərəfli institutlara etimad böhranını yaşayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kosta-Rikanın birinci vitse-prezidenti Fransisko Qamboa Bakıda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, Kosta-Rika sülhə, preventiv diplomatiyaya və beynəlxalq hüquqa sadiqdir:
"Ölkəmizin aydın və ardıcıl səsi var. Biz sülhsevər millətik və beynəlxalq hüquqa, insan hüquqlarına, beynəlxalq humanitar hüquqa və mübahisələrin dinc yolla həllinə sadiq qalırıq".
Son xəbərlər
14:04
Amr Musa: Qlobal Cənub ölkələri təhlükəsizliklə bağlı öz mövqelərini formalaşdırırDigər ölkələr
13:56
Fransisko Qamboa: Dünya çoxtərəfli institutlara etimad böhranı yaşayırDigər ölkələr
13:55
Azad olunmuş ərazilərdə "Kənddən Şəhərə" Novruz yarmarkası təşkil ediləcəkASK
13:51
Premyer Liqa: "Qəbələ" – "Neftçi" və "Zirə" – "Qarabağ" matçlarının hakim təyinatları açıqlanıbFutbol
13:49
Alfred Qusenbauer: Avropa İttifaqı həm daxildən, həm xaricdən təzyiqlərlə üz-üzədirDigər ölkələr
13:40
Ferqus Auld XIII Qlobal Bakı Forumunun təşkilini vacib adlandırıbXarici siyasət
13:39
Ukrayna səfiri Bakı Forumunu qlobal dialoq üçün mühüm platforma adlandırıbXarici siyasət
13:32
Azərbaycan-Aİ münasibətlərində yeni dövr - Bakı Brüssel üçün əvəzolunmaz statusda - ŞƏRHAnalitika
13:31