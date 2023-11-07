Франция приступила к обсуждению спорного законопроекта об иммиграции

Сенат Франции приступил к обсуждению спорного законопроекта об иммиграции в котором, в частности, предлагается ускорить процесс депортации мигрантов.

Сенат Франции приступил к обсуждению спорного законопроекта об иммиграции в котором, в частности, предлагается ускорить процесс депортации мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Проект закона, вызвавший полемику в стране, предусматривает ускорение процесса депортации мигрантов. В него также включено положение, согласно которому нелегалы, уже занятые в сферах с дефицитом рабочих рук, могут получить вид на жительство.

Десятки демонстрантов собрались у здания Сената Франции, где в понедельник началось обсуждение законопроекта об иммиграции.

"Этот законопроект, например, предполагает лишить людей государственной медпомощи... Но если иммигрант болен заразной болезнью, то под угрозой оказывается все население. Здоровье иммигрантов - это и здоровье французского народа", - говорит пришедший на акцию протеста Абубакар Дембеле.

Правозащитные организации считают, что некоторые положения законопроекта нарушают права соискателей убежища.