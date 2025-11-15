Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Франция осудила удары ВС РФ, при которых пострадало посольство Азербайджана в Украине

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 20:01
    Франция осудила удары ВС РФ, при которых пострадало посольство Азербайджана в Украине

    Франция самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесенные Россией в ночь с 13 на 14 ноября по территории Украины, в результате которых также пострадало посольство Азербайджана в этой стране.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Франции на сайте ведомства.

    "Франция осуждает массированные удары, нанесенные Россией в ночь с 13 на 14 ноября по территории Украины, в основном по украинской столице Киеву, его энергетическим объектам, жилым кварталам и больнице, в результате чего было много жертв и раненых, в том числе детей, а также пострадало посольство Азербайджана", - говорится в сообщении.

    По утверждению МИД Франции, эти широкомасштабные удары с применением около 430 беспилотников и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, представляют собой дальнейшую эскалацию и "демонстрируют нежелание России взять на себя обязательства в пользу мира".

    "Франция выражает полную солидарность с Украиной, ее народом и властями, а также с персоналом посольства Азербайджана. Она напоминает о своей неизменной поддержке суверенитета Украины, независимости и территориальной целостности. Она продолжит свою приверженность вместе со всеми своими партнерами усилению своей поддержки Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

    Fransa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri zamanı Azərbaycan səfirliyinin zərər görməsini pisləyib

