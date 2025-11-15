İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Fransa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri zamanı Azərbaycan səfirliyinin zərər görməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 20:10
    Fransa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri zamanı Azərbaycan səfirliyinin zərər görməsini pisləyib

    Fransa noyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə Rusiya tərəfindən Ukrayna ərazisinə endirilən kütləvi zərbələri qətiyyətlə pisləyir. Bu hücumlar nəticəsində həmin ölkədəki Azərbaycan səfirliyi də zərər görüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yayımlanan bəyanatda qeyd olunub.

    "Fransa noyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə Rusiya tərəfindən Ukrayna ərazisinə, əsasən də, paytaxt Kiyevə, onun enerji obyektlərinə, yaşayış məhəllələrinə və xəstəxanaya endirilən kütləvi zərbələri pisləyir. Nəticədə çoxlu sayda insan həlak olub və yaralanıb, o cümlədən uşaqlar, həmçinin Azərbaycanın səfirliyi də zərər görüb", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Fransa XİN-in bildirdiyinə görə, bir neçə atəş ilə buraxılan təxminən 430 pilotsuz uçuş aparatı və 18 raketin istifadəsi ilə həyata keçirilən bu genişmiqyaslı zərbələr daha da gərginləşməni və "Rusiyanın sülh naminə öhdəlik götürmək istəməməsini nümayiş etdirir".

    "Fransa Ukrayna, onun xalqı və hakimiyyəti, həmçinin Azərbaycanın səfirliyinin əməkdaşları ilə tam həmrəylik ifadə edir. O, Ukraynanın suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə dəyişməz dəstəyini bir daha xatırladır. Fransa bütün tərəfdaşları ilə birlikdə Ukraynaya dəstəyini gücləndirməyə və Rusiyaya təzyiqi artırmağa davam edəcək ki, müharibə dayandırılsın", – deyə XİN yekunlaşdırıb.

    Fransa Ukrayna Azərbaycan səfirliyi
    Франция осудила удары ВС РФ, при которых пострадало посольство Азербайджана в Украине

    Son xəbərlər

    20:38

    ABŞ Kambocadakı vəziyyətlə əlaqədar Tailandla ticarət danışıqlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    20:22

    "Euroclear" rəhbəri Aİ-nin Rusiya aktivlərinin müsadirəsi qərarını bloklayır

    Digər ölkələr
    20:10

    Fransa Rusiyanın Ukraynaya zərbələri zamanı Azərbaycan səfirliyinin zərər görməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    20:05

    Şəkidə 50 yaşlı kişi qətlə yetirilib, şübhəli şəxs polisə təslim olub

    Hadisə
    19:40

    Ayxan Abbasov: "Fransa millisinə qarşı yaxşı mübarizə aparacağımıza inanıram"

    Futbol
    19:35

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə matçda müsbət nəticə qazana bilərik"

    Futbol
    19:25

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-19 yığması ikinci matçda da məğlub olub

    Futbol
    19:11

    Mərkəzi Asiya ölkələrinin XİN başçılarının görüşündə müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:57

    KİV: "Tesla" öz təchizatçılarından Çində hazırlanan hissələrdən istifadəni dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti