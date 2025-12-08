Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    "YAŞAT" по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 11:36
    YAŞAT по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны

    Проект "Они на нашем попечении" Фонда "YAŞAT" по сей день охватил 120 детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель фонда Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной пятилетию деятельности организации.

    Гусейнов напомнил, что в рамках инициативы для покрытия необходимых расходов на счет матерей детей-шехидов переведены 1000 манатов. Кроме того, на имя новорожденных открыты депозитные счета в 5000 манатов. Дети шехидов смогут снять средства со своих счетов по достижении 18-летнего возраста вместе с регулярно начисляемыми на них процентами.

    "Депозитные счета в размере 5 000 манатов также открыты для семи детей шехидов, потерявших обоих родителей, включая малышей, потерявших родителей в результате террористических ударов по Барде и Гяндже", - сказал он.

    Elvin Hüseynov: Şəhid övladlarının adına 5 min manat məbləğində depozit hesabı açılıb
    Лента новостей