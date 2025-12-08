İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Daxili siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:42
    Elvin Hüseynov: Şəhid övladlarının adına 5 min manat məbləğində depozit hesabı açılıb

    "YAŞAT" Fondu yeni doğulmuş şəhid övladlarının zəruri xərclərinin qarşılanması məqsədi ilə 1 000 manat məbləğində maddi yardım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri "YAŞAT" Fondunun 5 illik fəaliyyətinə dair mətbuat konfransı zamanı fondun rəhbəri Elvin Hüseynov deyib.

    O bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən sonra dünyaya gələn 120 şəhid övladı ilə bağlı Fond tərəfindən "Onlar bizə əmanət" layihəsi həyata keçirilib:

    "Layihə çərçivəsində yeni doğulmuş şəhid övladlarının zəruri xərclərinin qarşılanması məqsədi ilə 1 000 manat məbləğində maddi yardım edilib və şəhid övladlarının adına 5 min manat məbləğində depozit hesabı açılıb. Hər iki valideynini itirən 7 şəhid övladının adına 5 min manat məbləğində depozit hesabı açılıb. Onların içərisinə Bərdə və Gəncə terrorunda valideynlərini itirmiş uşaqlar da daxildir".

