    Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 11:44
    Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

    В Азербайджане казначейские органы исполнили 1 млн 436 тыс. платежных поручений за 11 месяцев текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

    В министерстве отмечают, что финансирование расходов организаций, получающих средства из государственного бюджета или в форме бюджетной поддержки, обеспечено полностью и своевременно на основе представленных ими заявок.

