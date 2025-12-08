Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

В Азербайджане казначейские органы исполнили 1 млн 436 тыс. платежных поручений за 11 месяцев текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минфина.

В министерстве отмечают, что финансирование расходов организаций, получающих средства из государственного бюджета или в форме бюджетной поддержки, обеспечено полностью и своевременно на основе представленных ими заявок.