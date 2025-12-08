İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xəzinədarlıq orqanları 11 ayda 1,5 milyona yaxın ödəniş tapşırığı icra edib

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:05
    Xəzinədarlıq orqanları 11 ayda 1,5 milyona yaxın ödəniş tapşırığı icra edib

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 1 milyon 436 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.

    Maliyyə Nazirliyi xəzinədarlıq orqanları

