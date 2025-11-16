Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

Французские и украинские представители в понедельник на встрече в Париже обсудят расширение сотрудничества в области производства беспилотников.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Завтра мы впервые организуем в Париже встречу между (представителями - ред.) экосистемы производства украинских беспилотников и экосистемы производства французских беспилотников для расширения сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовлено историческое соглашение с Францией об усилении обороноспособности Украины. Зеленский 17 ноября встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в рамках своего европейского турне.