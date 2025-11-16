İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    • 16 noyabr, 2025
    • 20:44
    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    Fransa və Ukrayna nümayəndələri bazar ertəsi ilk dəfə Parisdə keçiriləcək görüşdə pilotsuz uçuş aparatları istehsalı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot "France Inter" radiosunun efirində bildirib.

    Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı Fransa ilə tarixi razılaşmanın hazırlandığını açıqlamışdı.

    Zelenski Avropa turnesi çərçivəsində noyabrın 17-də Parisdə Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşəcək.

    Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА

