Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 20:44
Fransa və Ukrayna nümayəndələri bazar ertəsi ilk dəfə Parisdə keçiriləcək görüşdə pilotsuz uçuş aparatları istehsalı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot "France Inter" radiosunun efirində bildirib.
Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı Fransa ilə tarixi razılaşmanın hazırlandığını açıqlamışdı.
Zelenski Avropa turnesi çərçivəsində noyabrın 17-də Parisdə Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşəcək.
