Зеленский: Украина подготовила историческое соглашение с Францией

Украина уже подготовила историческое соглашение с Францией об усилении обороноспособности.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в утреннем обращении.

"Мы подготовили историческое соглашение с Францией – будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник", – сказал он.

Украинский лидер также анонсировал запланированный визит в Испанию во вторник для укрепления партнерства в сфере противовоздушной обороны и восстановления украинских сил после российских ударов.

Зеленский выразил надежду на результативность предстоящей встречи, поскольку Испания присоединилась к инициативам партнеров по помощи Украине. "Самые главные приоритеты для нас сегодня - это ПВО, системы, ракеты. И мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это не просто, но мы это делаем. Также - наша устойчивость, наша подготовка к зиме", - раскрыл он повестку будущих переговоров.