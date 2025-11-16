Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Зеленский: Украина подготовила историческое соглашение с Францией

    • 16 ноября, 2025
    • 11:57
    Украина уже подготовила историческое соглашение с Францией об усилении обороноспособности.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в утреннем обращении.

    "Мы подготовили историческое соглашение с Францией – будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник", – сказал он.

    Украинский лидер также анонсировал запланированный визит в Испанию во вторник для укрепления партнерства в сфере противовоздушной обороны и восстановления украинских сил после российских ударов.

    Зеленский выразил надежду на результативность предстоящей встречи, поскольку Испания присоединилась к инициативам партнеров по помощи Украине. "Самые главные приоритеты для нас сегодня - это ПВО, системы, ракеты. И мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это не просто, но мы это делаем. Также - наша устойчивость, наша подготовка к зиме", - раскрыл он повестку будущих переговоров.

